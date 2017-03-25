Моуринью раскрыл причины, по которым посетил матч Хорватия – Украина

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который посетил матч отборочного турнира ЧМ-2018 Хорватия – Украина (1:0), объяснил причины своего визита.
«У меня нет никаких секретных причин, я просто приехал, чтобы насладиться выходными и повидать таких друзей, как Предраг Миятович и Давор Шукер. Знаю, все считают, что я прилетел посмотреть на определенных игроков, но сегодня в футболе вам не нужно путешествовать по другим странам, чтобы увидеть в деле того или иного футболиста. Я их и так хорошо знаю.
Я приехал как человек, который хочет отдохнуть и насладиться хорошей погодой после дождя в Манчестере», — сказал Моуринью в интервью HNTV.