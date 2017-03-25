Матч сборных Нигерии и Буркина-Фасо отменён из-за отсутствия виз у игроков

Товарищеский матч между сборными Нигерии и Буркина-Фасо был отменён, после того как семеро игроков команды Буркина-Фасо не смогли получить визы для въезда в Великобританию, информирует BBC.
Встреча должна была состояться 27 марта в Лондоне. Один из семи не получивших визы футболистов — форвард «Балтики» Гафар.
«Матч отменяется по причинам, не зависящим от организаторов и Федерации футбола Нигерии. Мы объявим о дальнейших планах по подготовке сборной к ЧМ-2018 и КАН-2019 в ближайшее время», — сказал официальный представитель NFF Крис Грин.