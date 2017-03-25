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Матч сборных Нигерии и Буркина-Фасо отменён из-за отсутствия виз у игроков

25 марта 2017, суббота. 18:17. Футбол
Товарищеский матч между сборными Нигерии и Буркина-Фасо был отменён, после того как семеро игроков команды Буркина-Фасо не смогли получить визы для въезда в Великобританию, информирует BBC.

Встреча должна была состояться 27 марта в Лондоне. Один из семи не получивших визы футболистов — форвард «Балтики» Гафар.

«Матч отменяется по причинам, не зависящим от организаторов и Федерации футбола Нигерии. Мы объявим о дальнейших планах по подготовке сборной к ЧМ-2018 и КАН-2019 в ближайшее время», — сказал официальный представитель NFF Крис Грин.
Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Сборная Буркина-Фасо — Футбол Сборная Нигерии - Футбол ЧМ-2018
Новости. Футбол
25 марта 2017, суббота
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