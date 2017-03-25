Джоркаефф: советую Мбаппе посмотреть на Марсьяля, перед тем как сменить клуб

Бывший футболист сборной Франции Юрий Джоркаефф призвал 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе изучить пример нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля перед сменой клуба.
«Если бы я был президентом „ПСЖ“, то обязательно постарался бы подписать Мбаппе, хотя явно был бы не единственным претендентом. У него огромный потенциал, но он должен перейти в наиболее подходящий для него клуб.
Посмотрите на Марсьяля: когда переходишь в большой клуб, требуется время на адаптацию и множество других мелочей. Мбаппе должен обратить внимание на всё это», — сказал Джоркаефф в интервью Le Figaro.