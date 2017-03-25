Эрик Дайер: цель — стать капитаном сборной Англии

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер сообщил, что хочет стать капитаном национальной команды.
«Моя цель — стать капитаном сборной Англии. Буду очень рад, если однажды выйду на матч национальной команды с капитанской повязкой. Я хотел бы стать капитаном, но решение принимать только тренеру — он будет определять самого достойного из нас. Никогда не знаешь, что может произойти в футболе, но я чувствую, что обладаю качествами, которые необходимы капитану. Но, опять же, решение примет тренер», — цитирует Дайера Sky Sports.