Бельгийцы запросили 70 билетов для своих болельщиков на матч со сборной России

Руководитель департамента по информационной политике Российского футбольного союза и пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что бельгийская сторона запросила 70 билетов на контрольный матч между сборными России и Бельгии.
«Бельгийцы запросили порядка 70 билетов на предстоящий контрольный матч», — сказал Владимиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Контрольный матч Россия — Бельгия состоится 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 по московскому времени.