Основа «Томи» разгромила молодёжную команду в контрольном матче

Основной состав «Томи» разгромил молодёжную команду клуба в контрольном матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Темп» в Томске, завершилась со счётом 4:0 в пользу основной команды.
Мячи в матче забили Антон Макурин, Алексей Пугин (дубль) и Александр Соболев, сообщает официальный сайт «Томи».
После 20 туров «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В 21-м туре чемпионата томская команда сыграет с тульским «Арсеналом», занимающим 15-ю строчку. Встреча пройдёт в Туле 1 апреля и начнётся в 17:30 мск.