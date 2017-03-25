Модрич: сборная Хорватии прошла только половину пути до ЧМ-2018

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Украины (1:0). Набрав 13 очков в пяти матчах, хорваты опережают идущую второй в отборочной группе I Исландию на три балла.
«Мы провели очень хороший матч, в котором большую часть времени доминировали, контролировали мяч и смогли в первом тайме забить гол. Во второй половине игры мы сознательно сбавили обороты, но держали встречу под своим контролем и заработали заслуженные три очка. Если кто-то думает, что сборная Хорватии уже гарантировала себе путевку в финальную стадию ЧМ-2018, он глубоко ошибается. Мы прошли только половину пути. Да, мы выиграли важный матч против Украины, но нам необходимо не сбавлять обороты. Продолжать действовать в том же духе.
Украинцы провели хороший, качественный матч. Команда Шевченко любит играть в футбол и старается делать все для победы, но мы не позволили сопернику забить, поэтому наш успех абсолютно заслуженный», — цитирует Модрича «Команда №1».