Скауты «Ювентуса» и «Наполи» просматривали Тадича в матче с Грузией

Полузащитник «Саутгемптона» и сборной Сербии Душан Тадич может продолжить карьеру в Италии, информирует Tuttomercatoweb.
По данным источника, скауты «Ювентуса» и «Наполи» присутствовали на матче квалификации ЧМ-2018, в котором сборная Сербии победила Грузию со счетом 3:1. В контракте Тадича со «святыми» есть пункт о сумме выкупа трансфера за € 15 млн.
В нынешнем розыгрыше АПЛ 28-летний Тадич провел 23 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи, а также получил три желтые карточки.