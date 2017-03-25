Коноплянка: расстроен, что сборная Украины не взяла очки в матче с Хорватией

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал поражение от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2018.
«Расстроен, что команда не взяла очки в этом матче. Он был очень важен для нас, будем кусать локти дальше. Надеемся, такого больше не будет.
Сборной нужно немного больше времени, нужны товарищеские матчи, и тогда мы будем более сыгранными. Все равно видно, что у нас есть игра, всё получается, в дальнейшем будем играть лучше», — цитирует Коноплянку сайт телеканалов «Футбол 1/ Футбол 2».