Офицеры ФИФА проверят всю сборную России на допинг

Как стало известно «Чемпионату», допинг-офицеры ФИФА приехали в расположение сборной России. Все 25 человек, находящиеся в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, сдадут допинг-пробы.
Проверка проводится в рамках внесоревновательного допинг-контроля команд-участниц Кубка конфедераций — 2017, который состоится в России.
Накануне сборная России в Краснодаре проиграла команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2 и теперь готовится к контрольному матчу с Бельгией, который состоится 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 по московскому времени.