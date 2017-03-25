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Офицеры ФИФА проверят всю сборную России на допинг

25 марта 2017, суббота. 20:15. Футбол
Как стало известно «Чемпионату», допинг-офицеры ФИФА приехали в расположение сборной России. Все 25 человек, находящиеся в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, сдадут допинг-пробы.

Проверка проводится в рамках внесоревновательного допинг-контроля команд-участниц Кубка конфедераций — 2017, который состоится в России.

Накануне сборная России в Краснодаре проиграла команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2 и теперь готовится к контрольному матчу с Бельгией, который состоится 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 по московскому времени.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Допинг Кубок конфедераций ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
25 марта 2017, суббота
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