Яя Туре: я не хочу играть в оборонительной команде, защищаться — это сложно

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что ему очень нравится атакующий стиль игры «горожан».
«Мы все хотим играть именно в таком стиле. Я не хочу играть в оборонительной команде. Защищаться — это сложно. Думаю, каждого игрока, который действительно любит футбол, раздражает всё время защищаться. Стиль, в котором мы играем сейчас, — это лучший стиль.
Конечно, мы стараемся делать всё возможное, чтобы побеждать. У нас всегда есть моменты, причём это настоящие голевые моменты», — цитирует Туре сайт «Манчестер Сити».