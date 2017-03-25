«Спартак» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче. Встреча проходила в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» и завершилась со счётом 2:1.
В середине первого тайма отличный заброс прошёл налево, куда на край штрафной забежал Андрей Ещенко, тот скинул мяч в центр, а Лоренсо Мельгарехо расстрелял ворота головой. На 44-й минуте ошибка красно-белых на своей половине поля позволила Гуэлору Канга Каку без сопротивления нанести удар издали, мяч от правой штанги влетел в ворота.
В дебюте второго тайма спартаковцы оставили совершенно одного Неманью Милича, который с пары метров расстрелял ворота гостей.