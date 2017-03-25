Хедира: я нашёл идеальный способ оставаться в отличной форме

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира, который не смог помочь сборной Германии в товарищеском матче с командой Англии (1:0) из-за проблем с лодыжкой, готов сыграть в выездной встрече квалификации ЧМ-2018 с Азербайджаном (26 марта).
«Мне трудно сказать, что это лучший период в моей карьере с точки зрения моего состояния. Были и другие времена, когда дела шли очень хорошо. Когда становишься старше, а мне через несколько недель исполнится 30 лет, начинаешь заботиться о своём теле. Я нашёл идеальный способ оставаться в отличной форме благодаря тренировкам, пониманию возможностей организма и своему опыту. Сейчас меня ничего не беспокоит, я готов играть», — цитирует Хедиру Goal.
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