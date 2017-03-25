Рюдигер: иногда ловлю себя на мысли: «Ого, рядом со мной сидит Тотти!»

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер рассказал о жизни в Италии и признался, что ему очень нравится в Риме.
«Здесь, в Италии, тактика — это всё. На тренировочной базе мы проводим до полутора часов за анализом видеоматериалов, да и на поле очень много времени уделяем тактике. Я вырос в Берлине и однажды могу вернуться в Бундеслигу, но сейчас я очень счастлив в „Роме“. Город просто прекрасен, а еда — восхитительна.
Теперь для меня стало нормальным сидеть рядом с Франческо Тотти. Я могу поговорить с ним и по-итальянски. Иногда я смотрю на него и думаю: «Ого, это Франческо Тотти! И он сидит рядом со мной!». Честно говоря, это происходит довольно часто», — сказал Рюдигер в интервью Sportbuzzer.