Фигу: жаль, что Джеррард не перешёл в «Реал»

Бывший игрок «Реала» Луиш Фигу после выставочного матча с легендами «Ливерпуля» (3:4) признался, что хотел бы выступать с легендой мерсисайдцев Стивеном Джеррардом в одной команде.
«Был момент, когда мы могли бы играть вместе, но этого не случилось. Мне жаль, что этого так и не произошло, потому что все хотят играть с лучшими. Думаю, что Джеррард за годы карьеры показал, что он является одним из лучших футболистов на своей позиции. Жаль, что он не перешел в «Реал», а «Ливерпулю», наоборот, повезло, потому что он сумел раскрыть свой талант здесь, на «Энфилде», — цитирует Фигу Sky Sports.