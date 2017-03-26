Форвард «Црвены Звезды» Милич: посвящаю гол «Спартаку» своему сыну

Нападающий «Црвены Звезды» Неманья Милич прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в товарищеском матче.
«Это была красивая игра перед большим количеством болельщиков. Я хочу поблагодарить их за то, что они сделали из товарищеской игры настоящее событие.
Я забил первый гол на этом стадионе, чувствую себя великолепно. Надеюсь продолжить забивать и дальше. Посвящаю гол своему сыну.
Получился хороший тест для того, чтобы увидеть, на каком уровне мы находимся на самом деле. Думаю, мы сыграли хорошо», — цитирует Милича официальный сайт «Црвены Звезды».