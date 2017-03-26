Гол Лукаку на 89-й минуте спас Бельгию от поражения в матче с Грецией

Сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и закончилась со счётом 1:1.
На 46-й минуте Константинос Митроглу вывел греческую команду вперёд, однако за одну минуту до конца основного времени матча Ромелу Лукаку спас бельгийцев от поражения. Гости доигрывали вдевятером из-за удалений Панайотиса Тахцидиса и Георгиоса Цавеласа.
Турнирное положение в группе H: 1. Бельгия — 13 очков (5 матчей); 2. Греция — 11 (5); 3. Босния и Герцеговина — 10 (5); 4. Кипр — 4 (5); 5. Эстония — 4 (5); 6. Гибралтар — 0 (5).