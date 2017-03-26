Горбунов: мне нечем оправдать второй гол Швеции. Такая ошибка — первая в карьере

Голкипер сборной Беларуси Андрей Горбунов поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче квалификации ЧМ-2018 со Швецией. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 4:0.
«Шведы нас переиграли. Мы действовали плохо. После таких ошибок, которые я допустил, тяжело вернуться в игру. Игрокам психологически тяжело реагировать на такое, зная, какой счёт и как развивается ситуация. Ничего не получалось и в первом тайме, но счёт 0:1 позволял вернуться в игру. А вот после 0:3 команде что-то сделать было практически невозможно.
Чем была вызвана ошибка при втором голе? Не мой день, наверное. Я особо повтор не смотрел, только на табло видел. Я вроде бы и ногой закрывал, чтобы мяч не пропустить. Но раз мяч пролез, значит так надо. У меня нет оправданий. Такого рода ошибка – первая в карьере. Была куча других, но такая – первая. Тут не объяснишь причин. Бывают ошибки технические, бывают тактические. А этой ошибке нет объяснений», — цитирует Горбунова Tribuna.
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