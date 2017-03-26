Сусо: у меня контракт с «Миланом», но вернуться в Испанию — всегда приятно

Испанский полузащитник «Милана» Сусо признался, что был бы не против возвращения в на родину. 23-летний игрок является воспитанником «Кадиса», который покинул в 17 лет, перейдя в «Ливерпуль». В сезоне 2013-2014 он на правах аренды выступал за «Альмерию».
«У меня контракт с «Миланом», но не буду лукавить, всегда приятно вернуться домой. В Италии я очень прибавил в тактическом аспекте, Монтелла помог моему росту как игрока.
У нас есть все, чтобы вновь показывать хорошую игру и добиваться результата. Мы довольны, потому что прогресс «Милана» говорит о том, что всё идёт по плану.
Естественно в таком клубе не обходится без давления. Дерби с «Интером» будет особенным, уверен, нас ждёт интересная игра», – сказал Сусо в эфире Radio Marca.
Контракт Сусо истекает в 2019 году, переговоры о продлении соглашения отложены до определения дальнейшего владельца клуба.