Данни Блинд: вся вина за поражение Нидерландов от Болгарии лежит на мне

Наставник сборной Нидерландов Данни Блинд прокомментировал поражение своей команды в матче квалификации ЧМ-2018 с Болгарией (0:2).
«Мы показали очень убогую игру, это очевидно. Не могу сказать, почему мы начали матч так плохо. Мы очень натужно создавали моменты. Я сам виноват. Возможно, я зря выпустил в основном составе де Лигта (17-летний дебютант сборной. — Прим. „Чемпионата“), но это понятно уже сейчас. Он отличный защитник, а вся ответственность на мне.
Буду ли я дальше тренировать команду? Буду думать над этим вопросом. Я не кидаю на ринг полотенце. Я просто разочарован, учитывая, насколько хорошим было предчувствие перед этой встречей»,- сказал Блинд в интервью NOS.
В 5 матчах отбора Нидерланды набрали 7 очков и занимают в турнирной таблице группы А четвёртую строчку.