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Три российских фаната получили ранения после матча «Спартак» — «Црвена Звезда»

26 марта 2017, воскресенье. 03:45. Футбол
Три российских футбольных болельщика, приехавших в Белград на товарищеский матч «Црвена Звезда»- «Спартак» (2:1), были ранены, сообщает ТАСС.

Два фаната госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них в тяжелом состоянии, третьему пострадавшему бригада медиков оказывает помощь на месте. Госпитализированные — уроженцы Московской области 1988 и 1991 годов рождения.

По словам свидетелей, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского клуба «Партизан» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ФК Спартак ФК Црвена Звезда Болельщики — Футбол
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