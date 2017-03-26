Три российских фаната получили ранения после матча «Спартак» — «Црвена Звезда»

Три российских футбольных болельщика, приехавших в Белград на товарищеский матч «Црвена Звезда»- «Спартак» (2:1), были ранены, сообщает ТАСС.
Два фаната госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них в тяжелом состоянии, третьему пострадавшему бригада медиков оказывает помощь на месте. Госпитализированные — уроженцы Московской области 1988 и 1991 годов рождения.
По словам свидетелей, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского клуба «Партизан» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков.