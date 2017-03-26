Роналду: мои голы за сборную Португалии — не главное, важна победа

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал домашнюю победу над командой Венгрии (3:0) в матче квалификационного турнира ЧМ-2018. Роналду в этой встрече дважды поразил ворота соперников и довёл общий счёт своих голов за национальную команду до 70.
«Я знаю, как много забиваю, но это не главное. Реальное значение имеет то, что мы победили и продолжаем борьбу за попадание на чемпионат мира.
Мы начали встречу с Венгрией робко и нерасторопно реагировали на действия соперников,, но всё изменилось после первого гола. Команда заиграла лучше и увереннее, пришли последующие голы. У нас хорошая команда, в которой много молодых футболистов», — сказал Роналду в эфире RTP.