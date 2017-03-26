Сантуш: осталось 5 матчей, чтобы добиться цели и попасть на ЧМ с первого места

Главный тренер сборной ПортугалииФернанду Сантуш прокомментировал домашнюю победу над командой Венгрии (3:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
«Португалию ожидают пять финальных матчей, по итогам которых мы должны добиться поставленной цели – квалифицироваться на чемпионат мира с первого места в групп.
Венгрия старалась блокировать наши проходы, но мы здорово приспособились к игре в три полузащитника по ходу встречи и не дали им шанса. В первом тайме мы слишком медленно передавали мяч. Нужно было прибавлять в скорости, особенно на флангах. Первый гол облегчил нам задачу, во второй тайме мы уже контролировали ход игры.
Это заслуженная победа Португалии в матче, в котором мы хорошо сыграли в ряде моментов, но также были и ситуации, где можно сыграть лучше», — сказал Фернанду Сантуш в эфире RTP.
Турнирное положение в группе В: 1. Швейцария — 15 очков (5 матчей); 2. Португалия — 12 (5); 3. Венгрия — 7 (5); 4. Фарерские острова — 5 (5); 5. Латвия — 3 (5); 6. Андорра — 1 (5).