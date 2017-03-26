Саутгейт: я не думаю, что время Руни в сборной Англии подходит к концу

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал форварда «львов» Уэйна Руни, отметив, что продолжает рассчитывать на 31-летнего футболиста.
«Я не думаю, что время Руни в сборной Англии подходит к концу. Я полностью на него рассчитываю. Я вообще не понимаю, почему журналисты задают вопросы о прощальном матче Руни, если он до сих пор является одним из игроков основы сборной. У Уэйна просто нет причин покидать национальную команду, у него есть шанс остаться игроком старта», — цитирует Саутгейта FourFourTwo.