И. Попов: в сборной Болгарии нет топ-футболистов, но каждый помогает партнёрам

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов прокомментировал победу над Нидерландами в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Софии на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счётом 2:0.
«Разумеется, вся команда сейчас в отличном настроении. Но наши ноги твердо стоят на земле, мы знаем свои возможности. Мы должны продолжать играть самоотверженно, играть с сердцем. Нам нужно прибавлять во владении мячом и лучше им распоряжаться.
В сборной Болгарии нет топ-футболистов, ни один из нас не забивает по 30 голов за сезон. Но каждый помогает партнёрам. Я, другие ребята — все мы», — цитирует Попова Sportal.