Лингард: моё сердце принадлежит «МЮ», переговоры о новом контракте уже идут

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сообщил, что начал переговоры с манкунианцами о продлении контракта.
«Контракт с „МЮ“ по-прежнему в силе, переговоры о его продлении уже идут. Мне нравится играть за «Манчестер Юнайтед», моё сердце принадлежит этому клубу. Да, в „МЮ“ большая конкуренция, но для команды это хорошо. Всегда здорово иметь рядом множество великолепных игроков.
Надо сражаться за своё место, это делает футболистов более голодными на тренировочном поле. При такой конкуренции цена каждого шанса заметно возрастает», — цитирует Лингарда Goal.