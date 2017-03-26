Гантер: сборная Уэльса способна победить Сербию и без Бэйла

Защитник сборной Уэльса Кристофер Гантер поделился ожиданиями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Сербии (11 июня). Лидер валлийцев Гарет Бэйл пропустит встречу из-за дисквалификации.
«Все зависит от нас, нужно заполнить этот пробел и добиться нужного результата. Я считаю, что мы способны победить Сербию и без Бэйла, равно как и без любого другого игрока. В прошлом мы часто играли важные матчи без ключевых футболистов. Главное, что мы одна команда. Постараемся вернуться из Сербии с победой», — цитирует Гантера BBC.