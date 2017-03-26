Гордеев: главное — победа, а взаимопонимание у «СКА-Хабаровска» будет улучшаться

Главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев поделился впечатлениями от победы над «Тюменью» (1:0) в домашнем матче 28-го тура ФНЛ.
«Мы понимали, что нас ждет достаточно сложный матч. Очень важно было не дать сопернику развернуться, так как „Тюмень“ играющая команда, которая знает как играть и имеет в составе достаточно опытных футболистов. В целом, это у нас получилось и я поздравляю всех со столь нужной победой.
Ребята сегодня проявили себя хорошо, несмотря на ряд сложностей, которые мы испытывали перед игрой. Самое главное, что нам удалось добиться результата, а взаимопонимание в дальнейшем будет только улучшаться», — цитирует Гордеева сайт «СКА-Хабаровска».