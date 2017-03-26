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Манджукич: сборная Украины в матче с Хорватией показала отличный футбол

26 марта 2017, воскресенье. 11:03. Футбол
Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич прокомментировал победу над Украиной (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.

«На мой взгляд, украинская сборная показала отличный футбол. Особенно во втором тайме. Но наша команда вышла на поединок в отличном настроении. Мы хотели победить и делали всё для достижения этого результата.

Мы знали, что основная угроза у команды Шевченко исходит от Коноплянки и Ярмоленко. Они, конечно, потрепали нам нервы, но в целом нам удалось нейтрализовать лидеров украинской сборной. Считаю, мы полностью заслужили победу», – цитирует Манджукича «Команда №1».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол Марио Манджукич ЧМ-2018
Новости. Футбол
26 марта 2017, воскресенье
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