Тренер «Тюмени»: за 9 дней пришлось провести 3 игры, не понимаю таких переносов

Главный тренер ФК «Тюмень» Александр Ивченко после поражения в выездном матче 28-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» (0:1) остался недоволен календарём своей команды.
«Думаю, причина нашего поражения в слишком медленной игре, особенно в первом тайме. Может быть, также сказалось не очень оптимальное физическое состояние игроков. В связи с отложенным матчем нам за девять дней пришлось провести три игры. Абсолютно не понимаю таких переносов. Во втором тайме нам удалось взвинтить темп игры за счёт вышедших на замену игроков. Это позволило захватить инициативу и создать несколько моментов, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить гол. К сожалению, спасти матч не удалось», — цитирует Ивченко сайт «СКА-Хабаровска».