Озил: мечтаю выиграть Лигу чемпионов, почему бы не сделать это с «Арсеналом»?

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сообщил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов. Также немец рассказал о ситуации со своим контрактом.
«Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. С «Арсеналом» ли? А почему нет? Конечно, мы сейчас переживаем трудное время. Мы недовольны шестым местом. Но я убежден, что скоро у нас все наладится.
У меня контракт с „Арсеналом“ до лета 2018 года. Мне там очень хорошо. В ближайшее время мы проведем переговоры по новому контракту и примем решение», — цитирует Озила Welt am Sonntag.