Агент Дениса Суареса: мой клиент не получал предложений от «Наполи»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес не получал предложений от «Наполи». Об этом сообщил агент Феликс Гранде, представляющий интересы 23-летнего футболиста.
«Мы не получали предложений ни от „Наполи“, ни от какого-либо другого клуба. Денис отлично справляется со своими задачами в «Барселоне», у него есть контракт на пять лет, и в последние несколько месяцев он заметно прибавил.
Он не является железным игроком основы, но часто появляется на поле. Очевидно, что все игроки хотят играть больше, но это его первый полный сезон в „Барселоне“, не стоит форсировать события. В следующем сезоне у него определённо будет больше игрового времени», — сказал агент в эфире Radio CRC.