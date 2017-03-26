Оздоев: у сборной России не было опасений из-за проверки на допинг

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от контрольного матча с Кот-д'Ивуаром (0:2) и рассказал о визите допинг-офицеров ФИФА.
«Настроение не такое хорошее. Разобрали игру, нашли ошибки. Были индивидуальные ошибки и поплатились за это. Тот матч позади.
Какие могут быть опасения из-за допинг-контроля? Не было опасений. Обычно забирают двух-трёх после матча, а всю команду? Это регулярно происходит. Так было у меня и в молодёжной сборной», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.