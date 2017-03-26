Фукс: я был уверен, что все будут обвинять в отставке Раньери игроков «Лестера»

Защитник «Лестер Сити» Кристиан Фукс сообщил, что игроки «лис» не имеют отношения к отставке экс-главного тренера команды Клаудио Раньери.
«Никаких разговоров между боссами клуба и игроками о том, как избавиться от Раньери, не было. Но я был уверен, что люди всё равно подумают, что мы виноваты. Поэтому после того, как Клаудио был уволен, я полностью отключил свой мобильник на три дня. Возможно, мы были слишком мотивированы и слишком сильно хотели показать, почему являемся действующими чемпионами Англии», — цитирует Фукса Sportsmole.