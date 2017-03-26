Видич: проблема Погба в том, что футбольный рынок сошёл с ума

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич оценил игру полузащитника манкунианцев Поля Погба в нынешнем сезоне.
«Многое зависит от того, чего люди от него ожидают. Думаю, проблема в том, что рынок сошёл с ума: чтобы купить игрока, в котором вы нуждаетесь, придётся заплатить сумасшедшие деньги. Это приводит к завышенным ожиданиям. Поль — отличный игрок, но он не из тех, кто будет забивать по 25 мячей за сезон. Он действует по всему полю и влияет на ход игры, но он не страйкер.
Думаю, ему трудно, потому что люди ждут от него чего-то такого, что не является частью его игры. Хотя мне кажется, что Погба в этом сезоне проявил себя весьма неплохо», — сказал Видич в эфире NBC.