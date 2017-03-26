Мансано обслужит матч «Реал» — «Барселона»

Арбитр Хесус Хиль Мансано будет обслуживать матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Барселона», который состоится 23 апреля, сообщает Marca. Официально об этом будет объявлено двумя неделями позже.
В феврале Мансано судил скандальный матч «Вильярреал» – «Реал» (2:3). Большую полемику вызвал второй гол «сливочных», забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду. Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано. Игрок отметил, что не играл рукой намеренно.
Позже президент «Вильярреала» Фернандо Роиг намекнул на то, что Мансано сознательно помогал сопернику добиться победы. Кроме того, он сказал, что Мансано и его помощники покинули стадион с сумками «Реала».