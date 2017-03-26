Гол Данни принёс «Зениту» победу над «Уфой» в товарищеском матче

«Зенит» вырвал победу у «Уфы» в товарищеском матче. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в закрытом режиме и завершилась со счётом 1:0.
В каждом из таймов «Зенит» владел ощутимым территориальным преимуществом, а «Уфа» действовала на контратаках. В концовке Доменико Кришито подал от лицевой, а Мигел Данни слёта пробил с линии штрафной в нижний угол.
«Зенит» (39 очков) делит с ЦСКА второе место в РФПЛ, отставая от «Спартака» на шесть баллов. «Уфа» (32) идёт пятой.
Товарищеский матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа» (Уфа) — 1:0.
Гол: Данни, 90 (1:0).