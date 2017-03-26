Скоулз не хочет, чтобы Руни уходил из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз надеется, что нападающий Уэйн Руни продолжит выступать за «красных дьяволов».
31-летний Руни не был вызван в сборную Англии на мартовские матчи. Кроме того, сообщалось, что летом он может вернуться в «Эвертон». В нынешнем сезоне Руни провёл на поле в АПЛ 994 минуты и забил два гола.
«Я не хочу, чтобы он уходил в другой английский клуб, я надеюсь, что он вернётся в состав „МЮ“. Если он сделает это, то вернётся и в сборную Англии.
У него большой опыт, и он может передавать знания молодым игрокам», — заявил Скоулз в интервью BBC.