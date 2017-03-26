Гончаренко: доволен прогрессом Витиньо, Оланаре также приносит много пользы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от товарищеского матча с тульским «Арсеналом» (2:0). Дубль в прошедшей игре оформил Витиньо.
«Главная цель нашего матча с „Арсеналом“ — не выбиться из игрового ритма и дать практику тем футболистам, кто получает меньше времени: Набабкин, Щенников и ряд других игроков.
Выделить молодёжь? Лучше этого не делать, а то будут задирать нос. У нас хорошо работает Жамалетдинов, но конкуренция в нападении очень высока, и в официальных матчах он получает меньше времени. Главное, что нет большой пропасти между нашей молодёжью и опытными игроками.
Витиньо забил два мяча, несмотря на то, что играл гораздо глубже своей обычной позиции. Он приносит намного больше пользы команде, чем в свой первый приход в ЦСКА. Я доволен его прогрессом. Оланаре? Только кажется, что он медленный, потому что Аарон крупный нападающий. Он также приносит много пользы.
В обороне сыграли бывшие сборники Березуцкие и Игнашевич? Не ко мне вопрос, нужны ли они сборной. Я могу считать как угодно, но никакого желания значения это не имеет», — заявил наставник красно-синих, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.