Беляев: в матче «Зенит» — «Арсенал» я попался в ловушку Дзюбы

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился впечатлениями от товарищеского матча с ЦСКА (0:2), а также прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в ворота «Арсенала» за его фол на нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу. Эпизод произошёл в матче 20-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» на своём поле обыграл туляков со счётом 2:0.
Эпизод с Дзюбой в матче с «Зенитом» неделю назад? Я попался в его ловушку. Дзюба обхватывал меня двумя руками за футболку и тело и пытался развернутся вместе со мной, то есть фолил. Но позиция судьи не позволяла ему видеть руки нападающего. Думаю, арбитры должны знать, как действует каждый футболист: стоит на ногах или валится при первой возможности.
Разбирали ли мы судейство? Было несколько эпизодов, которые можно было трактовать по-разному. Если арбитр так решил — его дело. Мы же не можем матч переиграть.
Готовимся к официальном матчу с «Томью», перед игрой с ЦСКА провели полноценную тренировку. Какие тактические задачи были поставлены? Не буду рассказывать, вдруг какую-то информацию из моего ответа почерпнут в Томске", — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Видео данного эпизода можно посмотреть на YouTube.