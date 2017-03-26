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Рабио: выиграть Лигу чемпионов реально, и однажды «ПСЖ» это сделает

26 марта 2017, воскресенье. 17:23. Футбол
Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио прокомментировал поражение от «Барселоны» со счётом 1:6 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также выразил мнение, что парижанам под силу однажды одержать победу в этом турнире.

«Мы были разочарованы. Если бы «ПСЖ» был в состоянии сыграть так же, как в первом матче, то прошёл бы в следующий раунд. Однако всё сложилось в пользу «Барселоны», которой также очень помог судья.

В «ПСЖ» собраны футболисты высочайшего класса. Поражение неприятно, но оно послужит нам уроком на будущее. «ПСЖ» является проектом с молодыми игроками. Выполнить задачу выиграть Лигу чемпионов реально. Не знаю, когда именно, но это случится», – цитирует Рабио TF1.
Источник: TF1 Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона Адриен Рабио Футбольное судейство
Новости. Футбол
26 марта 2017, воскресенье
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