Женская молодёжная сборная России победила Беларусь в финале «Кубанской весны»

Женская молодёжная сборная России сыграла в финальном матче международного турнира «Кубанская весна». Встреча с командой Беларуси, проходившая на Центральном стадионе города Сочи, завершилась победой россиянок в серии пенальти, сообщает пресс-служба РФС. Таким образом, российская сборная стала победительницей турнира.
Беларусь – Россия — 0:0 (по пенальти 3:4)
Россия: Становова, Шкода, Щербак, Куропаткина, Шестернева (Волошина, 33), Никитина, Рузина, Беспаликова, Шишкина, Яковлева (Ященко, 41), Самойленко.