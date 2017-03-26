Лено выйдет в стартовом составе сборной Германии на матч с Азербайджаном

Стал известен стартовый состав сборной Германии на гостевой матч отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Азербайджана.
С первых минут ворота немецкой команды будет защищать Бернд Лено, а полузащитник Месут Озил, участие которого в этой встрече было под вопросом, остался в запасе.
Азербайджан: Агаев, Пашаев, Б. Гусейнов, Садыхов, Мирзабеков, Д. Гусейнов, Гараев, Амиргулиев, Исмаилов, Назаров, Шейдаев.
Германия: Лено, Киммих, Хёведес, Хуммельс, Хектор, Кроос, Хедира, Дракслер, Шюррле, Мюллер, Гомес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Азербайджан — Германия. Начало встречи — в 19:00 мск.
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