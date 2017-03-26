Парфёнов: для «Тосно» сейчас каждая игра как финал

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнее поражение от московского «Динамо» (1:2) в матче 28-го тура ФНЛ.
«Хорошая игра получилась по накалу и отдаче. У нас не получалось быстро переходить в атаку, было много брака. В отличие от соперника, который забил два мяча, оба раза быстро выбежав в контратаку. Будем работать и двигаться дальше. Надо исправлять эти ошибки – другого пути нет. Дорогу осилит идущий. Для «Тосно» сейчас каждая игра как финал. А свои шансы оценим в концовке чемпионата», — сказал Парфёнов после матча.
После 28 туров ФНЛ «Динамо» (62 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Тосно» (54) находится на второй строчке, на восемь баллов опережая находящийся на третьем месте «СКА-Хабаровск».