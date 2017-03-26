Манчини: мне звонили из китайского клуба, но отказался от их предложения

Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини сообщил о том, что ответил отказом на предложение о работе в китайском клубе.
«В будущем хотел бы поработать со сборной Италии. Возглавить национальную сборную своей страны — венец работы любого тренера. Однако пока мне хочется поработать на клубном уровне. Не думаю, что отправлюсь в чемпионат Китая. Мне звонили из китайского клуба, но я отказался от их предложения, поскольку для меня работа в Европе является приоритетом», — цитирует Манчини Football Italia.