Германия разгромила Азербайджан, Чехия забила шесть мячей Сан-Марино

В матче 5-го тура группы С отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Азербайджана на своём поле принимала команду Германии. Встреча проходила на стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Андре Шюррле, ещё по голу забили Томас Мюллер и Марио Гомес. За азербайджанцев отличился Дмитрий Назаров, который стал автором первого гола в ворота немецкой команды в турнире. До этой встречи сборная Германии не пропускала в матчах против Норвегии (3:0), Чехии (3:0), Северной Ирландии (2:0) и Сан-Марино (8:0).
Сборная Германии выдала лучший старт отборочной кампании к чемпионату мира в своей истории, выиграв пять игр с разницей мячей +19 (20 голов забито, 1 – пропущен). До этого лучшим результатом немцев были пять побед подряд на старте отборочного турнира ЧМ-1982 при разнице мячей +16.
В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Чехии на выезде разгромила команду Сан-Марино со счётом 6:0. По дублю оформили Антонин Барак и Владимир Дарида, а ещё по голу забили Теодор Гебре Селасси и Михал Крменчик.
Для сборной Чехии эта победы стала самой крупной выездной в истории. Предыдущий крупнейший успех чехов в гостях был установлен в 2005 году в матче с Андоррой (4:0). Самой крупной победой в истории сборной Чехии остаётся победа над всё той же командой Сан-Марино в 2009 году (7:0).
Турнирное положение в группе С: 1. Германия – 15 очков (5 игр); 2. Чехия – 8 (5); 3. Северная Ирландия – 7 (4); 4. Азербайджан – 7 (5); 5. Норвегия – 3 (4); 6. Сан-Марино – 0 (5).