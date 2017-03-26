Кечинов: Баранов не нуждается в общении с нами и живёт своей жизнью

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что так и не смог выйти на связь с экс-футболистом красно-белых Василием Барановым, который после завершения карьеры отказался от общения с журналистами и партнёрами по «Спартаку».
«Вообще никак не получается до сих пор найти Василия Баранова. Даже в «Одноклассниках» пытался отыскать. Но мне передали, что Васе это не нужно. Значит, человек не нуждается в общении с нами и просто живёт своей жизнью. Зачем ему в душу лезть?
Не думаю, что Баранов мог на что-то обидеться. Мы отлично общались в «Спартаке» с ним и со всеми остальными. С другими ветеранами и сейчас дружим, а Баранову, видимо, комфортно без этого», — рассказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Валерием Кечиновым читайте на „Чемпионате“ в ближайшее время.