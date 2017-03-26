Данни Блинд уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов после поражения от Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018, информирует сайт KNVB. Встреча проходила в Софии на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Исполняющим обязанности наставника оранжевых назначен Фред Грим.
«Мы были на правильном пути. Поражение от Болгарии — моя вина. Жаль, что всё закончилось именно так», — сказал Блинд.
55-летний Блинд возглавлял Нидерланды с июля 2015 года. Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, оранжевые занимают четвёртое место в отборочной группе А.