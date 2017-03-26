Дибала приступил к тренировкам и может сыграть за Аргентину в матче с Боливией

Нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала, который из-за повреждения не принял участия в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили (1:0), приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба аргентинцев.
Таким образом, Дибала сохраняет шансы на то, чтобы принять участие в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Боливии, который запланирован на 28 марта.
Футболист получил повреждение мышцы бедра 19 апреля в матче 29-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус» (1:0). Повреждение оказалось несерьёзным, благодаря чему он всё-таки отправился в расположение сборной Аргентины.