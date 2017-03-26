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Дибала приступил к тренировкам и может сыграть за Аргентину в матче с Боливией

26 марта 2017, воскресенье. 22:49. Футбол
Нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала, который из-за повреждения не принял участия в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили (1:0), приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба аргентинцев.

Таким образом, Дибала сохраняет шансы на то, чтобы принять участие в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Боливии, который запланирован на 28 марта.

Футболист получил повреждение мышцы бедра 19 апреля в матче 29-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Ювентус» (1:0). Повреждение оказалось несерьёзным, благодаря чему он всё-таки отправился в расположение сборной Аргентины.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Боливии - Футбол Ювентус Пауло Дибала Травмы — футбол ЧМ-2018
Новости. Футбол
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