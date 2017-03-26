Диего Коста: если что-то случится, Франция будет для меня одним из вариантов

Нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста сообщил, что допускает возможность перехода в один из французских клубов.
«Мы знаем, что в „Марселе“ есть замечательный проект, а, скажем „ПСЖ“ пользуется большим уважением в Европе. У „Монако“ тоже большие планы, в этом клубе есть отличные игроки. Лига 1 развивается.
Я очень доволен своим положением в «Челси», но в футболе все может случиться. Если мне нужно будет что-то изменить, то Франция будет одним из вариантов. Я еще не играл в этой стране, так что почему бы и нет?» — цитирует Косту Sky Sports.